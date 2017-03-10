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Беларусь ограничила поставки мяса из России

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  • 10.03.2017, 16:54

Под запрет попала продукция птицефабрик Московской области.

Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БелТА.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, в Московской области зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В этой связи введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из Московской области отменяются.


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