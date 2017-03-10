Медведев забанил Навального в инстаграме после расследования о «тайной империи» 10.03.2017, 17:11

Дмитрий Медведев

Фото: Reuters

Теперь глава Фонда борьбы с коррупцией не сможет просматривать фотографии премьера РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев забанил в инстаграме главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом Навальный сообщил в «Твиттере».

Навальный обнаружил, что у него нет доступа к фотографиям главы правительства после того, как ФБК опубликовал расследование о «тайной империи Медведева». При расследовании использовались фотографии из инстаграма премьер-министра.

Благодаря фото из инстаграма ФБК удалось доказать, что Медведев бывает в резиденции в Сочи, которая принадлежит близким к премьеру людям, и пользуется яхтой, которую приобрел его сокурсник.

В сентябре 2016 года, когда ФБК опубликовал расследование о даче Медведева в Плесе, тот забанил Навального в «Твиттере».