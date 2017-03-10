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В Минске отметили столетие Первого Всебелорусского конгресса

  • 10.03.2017, 17:18
Фото: svaboda.org

Принятие конгрессом 9 марта Второй уставной грамоты напрямую повлияло на провозглашение БНР.

В управе БНФ в Минске на праздничном вечере отметили сотую годовщину Первого Всебелорусского конгресса и 99-ю – принятия Второй уставной грамоты БНР.

На вечере выступили барды Анатолий Кудласевич, Андрей Мельников и Дмитрий Захаревич, сообщает «Радыё Свабода».

Мероприятие приурочено к столетию Первого Всебелорусского конгресса (5 декабря 1917 года) и 99-летия Второй уставной грамоты к народам Беларуси, принятой исполнительным комитетом Первого Всебелорусского конгресса в Минске 9 марта 1918 года. Эти события напрямую повлияли на провозглашение Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года.

«Подобные вечера, круглые столы, встречи создают атмосферу праздника, ведь на самом деле 25 марта – это наш национальный праздник, день, когда было заявлено на весь мир, что белорусы имеют право на свою независимость», - заявил Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу».


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