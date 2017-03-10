Долги «Марко» оплатят за счет белорусов 11 10.03.2017, 17:27

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Компании «Марко» в 2017 году из бюджета возместят часть процентов за пользование кредитами.

Это предусмотрено постановлением совета министров от 9 марта 2017 года № 191, пишет ej.by.

Компании возместят проценты в размере ставки по кредиту, уменьшенной на 2 процентных пункта. Господдержка будет оказана по кредитам, не превышающим в эквиваленте 18 млн долларов.

Речь идет в том числе о кредите от «Белинвестбанка» на увеличение мощностей по выпуску обуви и реконструкции мехового комбината.

Возмещение будет идти за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.

«Марко» использует бюджетные деньги на пополнение оборотных средств.

Компания «Марко» в 2015-2017 годах получила бюджетный заем в сумме 200 млрд рублей (старыми) под 3% годовых. Постановлением совмина белорусским банкам было предложено в 2015-2017 годах предоставить «Марко» кредиты в иностранной валюте в сумме, не превышающей в эквиваленте 18 млн долларов, в том числе «Белагропромбанку» – 13 млн долларов.

В 2013 году государство присоединило к компании убыточный Витебский меховой комбинат. Так родился холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». Согласно указу Лукашенко, холдинг должен провести модернизацию комбината, вложив 70 млн долларов. Ввод в эксплуатацию преобразившегося предприятия был запланирован на октябрь 2016 года. Параллельно должна проводиться модернизация всего холдинга (6 предприятий) с дедлайном в 2017 году. «Марко» обязан увеличить объем производства обуви до 5 млн пар в год.

В 2015 году стало известно, что владелец компании Николай Мартынов испытывает трудности с привлечением средств. Тогда он заявил, что видит выполнение проекта только в том случае, если будет выполнена «та часть, которая связана с кредитной политикой нашего государства». Он рассчитывает на вмешательство правительства в решение проблемы.