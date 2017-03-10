25 марта начнется формирование широкого народного правительства Беларуси 24 10.03.2017, 17:30

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Фото: EPA

Личное мужество станет одним из важных качеств при принятии на новую государственную службу.

Об этом в интервью телеканалу Белсат завил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Знаю, что уже не раз отвечали на этот вопрос, но расскажите ваши впечатления от фильма на БТ, где вы фигурировали?

- В свое время наши друзья из сербского движения «Отпор» говорили: друзья должны говорить о вас хорошо, аналитики по-разному, а враги плохо. А вы должны добиться того, чтобы государственное телевидение начало о вас говорить. И как сказал Николай Статкевич, у Лукашенко не выдержали нервы и был снят запрет на упоминание его фамилии. Можно сказать, что началась рекламная кампания Николая Статкевича и всего Белорусского Национального Конгресса.

- Получается, что этот пасквиль можно записать в плюс: ваши враги начали о вас говорить?

- Это обычное дело. На войне, как на войне.

- Но все-таки что-то новое для себя вы открыли, или это все те же заезженные штампы, как с дохлыми крысами и шприцами? Развиваются ли бэтэшные пропагандисты?

- Новое то, что Лукашенко открутил в отношениях с Россией. Раньше он пытался балансировать между Порошенко и Путиным, а этот фильм однозначно стоит на стороне России. Фильм направлен против украинского народа. И это меня оскорбило, так как по отцу я украинец. Откуда они нашли на БТ столько украинофобов и в таком количестве, для меня это вопрос.

- По поводу Украины. Может быть это попытка убить одним выстрелом несколько зайцев? Может, это попытка показать Путину: сукин сын, но свой и чихать я хотел на Порошенко. Это своего рода признание в любви?

- Хочется денег, как говорил не раз Александр Григорьевич. Попытка получить их в Сочи закончилась ничем. Видно, что по количеству кадров, взятых с канала Russia Today, этот фильм направлен больше на российский рынок, чем на белорусский. Это очередная кампания по выманиванию денег – теперь от восточного соседа.

- Такой многоходовой пасквиль получается. Что же касается белорусской аудитории, то это пугало Майдана, где все расстреливают один одного, где оппозиция проплачена из-за границы. Это основной козырь властей, либо у них есть что-то еще?

- Они не поняли, что это уже не работает. Очень сложно безработному человеку, от которого государство требует денег, связать его личные беды с Украиной. Люди выходят именно против Лукашенко, потому что он стал врагом каждой белорусской семьи. На акциях пенсионеры, особо не подбирая выражений, говорят, что проклинают тот день, когда проголосовали за Лукашенко. Тут нет никакой геополитики. Не стоит искать у разозленных, рассерженных белорусов какой-то геополитической мудрости. У людей просто нет денег.

- Невозможно не связать этот сюжет с волной репрессий. Можно ли говорить о том, что власти начали привычную для них зачистку перед главным протестом этой весны 25 марта?

- Нет никакой волны репрессий. Есть имитация. Безусловно, некоторые исполнители перегибают палку.

Еще бы хотел привести пример Польши: меняются элиты, меняются президенты и видна закономерность. Трое из пяти президентов наших соседних стран – бывшие политзаключенные. Бывшие политические заключенные были и есть премьерами, министрами, руководители палат парламента, руководителями министерств внутренних дел, безопасности и т.д. И теперь у людей есть возможность не только побороться за свободу Беларуси, но и войти в почетную когорту политзаключенных.

В свободной Беларуси, кроме профессионализма, это будет одним из решающих факторов при приеме на работу, так как это будет свидетельствовать о мужестве человека и о том, что ему можно будет доверить важное государственное дело.

- То есть власти обозначили будущих руководителей Беларуси, поливая их грязью, в частности, в этом сюжете?

- Власти тут совершенно не при чем. Люди давно сделали свой выбор в пользу демократии: Николай Cтаткевич, Андрей Санников, Владимир Некляев, Геннадий Федынич, Евгений Афнагель и другие.

Когда будет смена элит, естественно, что придут новые люди проевропейских взглядов. Будут создаваться новые команды. И кроме образования, профессиональных навыков будет важен фактор того, мужественный этот человек или нет. А чем ты занимался последние 20 лет? У тебя есть шанс проявить себя – прояви его сегодня. Я думаю, что 25 марта станет днем формирования широкой команды новой власти в Беларуси.

- То есть формирование состава нового народного правительства, о котором не раз говорила оппозиция?

- И думаю, что не одного состава. Потому что мы знаем, что потом люди делятся в зависимости от их политических взглядов: на социал-демократов, либералов, умеренных и так далее. Все будет просто: ты патриот Беларуси? Ты проявлял смелость и мужество – значит ты наш человек и ты можешь находиться на ответственной должности.

- Деление на разные политические лагеря происходит тогда, когда в стране демократия. А пока есть лишь два лагеря: демократия и диктатура. Когда мы говорим про акцию 25 марта, невозможно не заметить в этом сюжете намека на провокацию. Об этом также заявил лидер КХП БНФ Зенон Позняк. Как вы думаете, насколько вероятен риск провокации, либо это все те же страшилки, направленные на запугивание людей?

- Для защиты свободы и независимости, украинцы едут на фронт. Перед белорусами, к счастью, такой выбор не стоит. Нужно лишь оторвать одно место от дивана и выйти на улицу под знаменами свободы и независимости, в защиту своих прав. По своему накалу и масштабности такой ситуации в стране не было со времен Перестройки. Если этот процесс пошел, то до лета ситуация может измениться.

- То есть это точка невозврата?

- У меня такое чувство, что да. И тестом будет акция 25 марта. И это не идти на фронт, нужно лишь выйти на улицы со своими друзьями, вместе с десятками тысяч минчан и белорусов, приехавших со всей страны. Вот это выбор. Либо же сидеть на кухне, пить водку и ругать разными словами режим. Такой тест стоит перед белорусами.

- Получается вопрос «где ты был последние 20 лет» можно сократить до вопроса «где ты был 25 марта 2017 года»? Власти пугают людей украинским сценарием, не только Майданом, но и тем, что произошло после него, то есть российской агрессией. Насколько она сегодня опасна? Должна ли оппозиция и рассерженные белорусы корректировать свои действия в связи с этим?

- Кто пригласил эти российские войска? Кто позвал эту тысячу танков? Они же не сами входят. Их позвал лично Лукашенко и некоторые белорусские генералы. Оппозиция уже заявила, что не приемлет эти учения на территории нашей страны. И противодействие этим учениям продолжится. Думаю, нас в этом поддержат во всем мире. Нельзя впускать российские войска в Беларусь. Что они тут забыли? Кто вас тут ждет? Мы сами не пустим НАТО на территорию Беларуси, их никто не звал. Но и вы сюда не лезьте.

Мы все отлично знаем, что когда Россия приближается к какому-либо серьезному противнику, обязательно происходит война. Я очень надеюсь, что все-таки не будет этих учений. В резолюции, которая будет принята 25 марта, будет пункт, предусматривающий это, чтобы россияне услышали голос белорусов: братья, не лезьте со своими танками, мы не пустим сюда НАТО, но и вам здесь делать нечего. Оставайтесь на своей территории.