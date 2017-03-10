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Милош Земан будет добиваться переизбрания на пост президента Чехии

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  • 10.03.2017, 17:36
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Милош Земан

Действующего президента поддерживает более 50% избирателей.

Действующий президент Чехии Милош Земан выставит свою кандидатуру на предстоящих в начале 2018 года выборах главы государства. Об этом он заявил на состоявшейся в Праге встрече с активом его сторонников, передает tass.ru.

«Объявляю, что я решил снова баллотироваться на пост президента Чешской Республики», - сказал Земан.

Он, по мнению пражских политологов, имеет все шансы сохранить за собой кресло главы государства.

Опросы населения постоянно подтверждают, что Земан является одним из наиболее популярных чешских политиков. Его поддерживают более 50% избирателей.

Милош Земан вступил в должность 8 марта 2013 года. Его президентский мандат истекает через год. Очередные выборы чешского лидера должны пройти в январе будущего года. Они являются всеобщими и прямыми.

По конституции республики, действующий глава государства может быть переизбран на второй пятилетний срок.


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