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Поход Лукашенко в оперный театр стоил $17 тысяч

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  • 10.03.2017, 17:47
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Фото: БелТА

Сумма эквивалентна 97 «тунеядским» сборам.

Посещение Александром Лукашенко 6 марта Национального академического Большого театра оперы и балета стоило около 17 тысяч долларов (более 35 тысяч рублей). Об этом свидетельствует сайт государственных закупок. Тендер был размещен Министерством культуры, передает «Еврорадио».

Получается, что «организация и проведение культурной программы» в рамках посещения руководителем государства стоила столько, сколько заплатили налога государству 97 «тунеядцев».


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