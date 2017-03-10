Людмила Калинчик: Возвращение Дарьи — отличный стимул для команды 1 10.03.2017, 18:01

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Людмила Калинчик

Экс-биатлонистка рассказала, что значит Дарья Домрачева для белорусского биатлона.

Бывшая белорусская биатлонистка Людмила Калинчик уверена, что возвращение трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой положительно повлияет на результаты команды, «Трибуна».

«Возвращение Дарьи — отличный стимул для команды. Она доказывает, что уже сейчас готова сражаться за призовые места. Когда в коллективе есть явный лидер, всегда проще. Домрачева во всех смыслах тот человек, на кого можно равняться.

Надеюсь, что в целом команда подтянется в следующем сезоне: в той же эстафете мы выступим лучше, чем сейчас.

Безусловно, отечественные поклонники ждут побед и верят в нашу команду. Надеются, что юниоры, которые блистали еще в юношеском возрасте на домашнем чемпионате мира среди юниоров и юношей, серьезно прибавят.

Увы, не все случается так стремительно. Скажем, пример Лауры Дальмайер великолепен, но он практически единственный настолько яркий.

Нельзя отрицать, что биатлонистам создаются хорошие условия, вкладываются деньги. Но из «сборников» просто так тоже никто не отбывает номер. Некоторые держатся на том же уровне, кому-то удается прибавить», – сказала Калинчик.