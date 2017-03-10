В Азербайджане увеличили пенсионный возраст для мужчин и женщин 10 10.03.2017, 18:15

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Пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев — с 1 января 2017 года и до 1 января 2027 года.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие, в частности, увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет, сообщает ТАСС.

«Увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет и женщин с 60 до 65 лет будет происходить поэтапно», — сообщил на заседании парламента заместитель министра труда и социальной защиты населения страны Идрис Исаев. Он пояснил, что, согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев — с 1 января 2017 года и до 1 января 2021 года, для женщин — до 1 января 2027 года.

В настоящее время пенсионный возраст в стране для мужчин составляет 63 года, для женщин — 60 лет.

Согласно поправкам, с 1 января 2017 года минимальная трудовая пенсия в стране устанавливается в размере 110 манатов ($ 63).