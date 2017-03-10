Белорусские банки за год обеднели на $3 миллиарда 5 10.03.2017, 18:26

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Сокращение ресурсов банков снижает и возможности самих банков по финансированию экономики.

По данным Нацбанка, на 1 февраля текущего года пассивы белорусских коммерческих банков оказались на 3,5% меньше, чем на 1 января 2017 года, и на 8,6% меньше, чем на 1 февраля 2016 года. Их пассивы в годовом выражении уменьшились на 5,9 млрд. BYN — до 62,22 млрд. BYN, сообщает select.by.

Сокращение ресурсов белорусских банков снижает и возможности самих банков по финансированию национальной экономики.

При этом сумма средств банковской системы в белорусских рублях за год выросла: на 6,9% — до 24,22 млрд. BYN. В январе, правда, рублевые пассивы коммерческих банков снизились на 2,7%.

А вот валютные пассивы банков за январь опустились на 3,4% (0,7 млрд. USD) — до 19,63 млрд. USD на 1 февраля текущего года. Это примерно на 1,5 млрд. USD, то есть на 7,3% меньше, чем на 1 февраля прошлого года. Большую часть сокращения пассивов обеспечили резиденты РБ, валютные средства которых в годовом выражении снизились на 0,95 млрд. USD (6,7%) и составили на 1 февраля 13,27 млрд. USD. При этом в январе величина данных пассивов снизилась на 0,48 млрд. USD, то есть на 3,5%.

Объем средств, привлеченных коммерческими банками от нерезидентов, в годовом выражении снизился на 0,76 млрд. USD (12%) и достиг на 1 февраля 5,6 млрд. USD. В январе сокращение данного параметра составило всего 0,13 млрд. USD.

Резкое падение валютных пассивов белорусских банков в январе объяснялось, в основном, сокращением средств органов государственного управления: на 10,8% (0,68 млрд. BYN) — до 5,67 млрд. BYN. Довольно значительно снизилась за месяц, и сумма средств субъектов хозяйствования: на 4,2% (0,52 млрд. BYN) — до 12,06 млрд. BYN.

Сократились в январе также и средства физических лиц, но ненамного, всего на 0,8% (0,17 млрд. BYN), до 20,59 млрд. BYN. В еще большей степени снизилась величина средств Нацбанка: на 0,24 млрд. BYN — до 0,15 млрд. BYN, то есть более чем в 2 раза.

А средства других депозитных организаций в коммерческих банках в январе уменьшились на 11,2% (0,21 млрд. BYN) и составили на 1 февраля текущего года 1,64 млрд. BYN. Вырос в январе только собственный капитал банков: на 0,5% (0,04 млрд. BYN) — до 8,67 млрд. BYN.