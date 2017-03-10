Житель Молодечно: Позор этому правительству!3
- 10.03.2017, 18:41
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Молодеченец раскритиковали действия властей на «Марше нетунеядцев».
«В Молодечно за последние 20 лет работу прекратили почти все градообразующие предприятия, на которых работали наши родители и деды. На заводе «Спутник» в лучшие времена, как говорила бабушка моя, работали более 14 тысяч человек. Теперь там одни магазины и кроме них больше ничего нет.
Работы в городе нет, а они еще просят какие-то налоги. Что можно сказать этой власти, которая за 20 лет развалила то, что строилось почти полвека? Позор этому правительству!»
Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша в Молодечно.