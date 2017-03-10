Танцующий на задних ногах пони стал звездой Сети 1 10.03.2017, 18:45

10-летний шотландский пони научился танцам от своей хозяйки.

Веселый видеоролик, появившийся на YouTube, показывает крошечную лошадь, которая очень любит танцевать и даже умеет это делать, стоя на задних ногах.

Очаровательный 10-летний шотландский пони по кличке Элвин научился танцам от своей хозяйки Паулины Туфвессон, и теперь он чувствует себя настоящей звездой, совершенно не стесняется камеры и обожает демонстрировать свои таланты, пишет 120.su.

Элвин настолько комфортно чувствует себя, стоя на двух ногах, что, кажется, для него не составило бы проблемы постоянно перемещаться именно таким образом.