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«Пора сказать этой власти: «Баста!»

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  • 10.03.2017, 18:58

Житель Молодечно на «Марше нетунеядцев» призвал Лукашенко уйти в отставку.

«Декрет о «тунеядцах» нас всех коснулся. Это плевок в наш трудолюбивый народ. Он (Лукашенко - Прим.) что там думает себе? Что мы вообще ничего не хотим делать? Мы делаем, стараемся - посмотрите что нам платят! За миску еды скоро будем работать и будем молчать? 20 лет молчим. Что это такое? Это так сказать на своих людей… Декрет он (Лукашенко - Прим.) подписал, чтобы заставить нас работать... Нас не надо заставлять, мы сами хорошо работаем: кто в России, кто в Литве, кто в Польше, кто здесь, кто как. Сколько можно уже это терпеть? Пора сказать этой власти: «Баста!» Не можешь - уходи! Дай другим дорогу! Баста!» - заявил житель Молодечно.

Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша в Молодечно.


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