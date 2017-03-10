Импичмент как комплимент Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

10.03.2017, 18:56

Импичмент означает, что защитные механизма общественного организма работают нормально.

Вообще, конечно, импичмент – это плохой признак. Если высшее должностное лицо в стране совершает какой-то поступок, что нет иного выхода, кроме как прогнать его с занимаемого поста – ну, чего же тут хорошего-то может быть? Значит, в обществе какой-то непорядок, если во главе страны оказывает жулик, проходимец или обманщик. Как же общество смогло подобное допустить – чтобы ни где-то в городке или деревеньке – а на самой-самой вершине оказался какой-то хмырь!

Но с другой страны, идеального общества не существует. Ни одно общество не может быть застраховано ни от чего. Любой организм может дать сбой. Даже в Америке президенту приходилось уходить из Овального кабинета, будучи уличенным в неблаговидных делах – а уж в Америке-то вон каких вершин демократии достигли. Поэтому общество характеризуется не наличием проходимцев на любых постах, а способностью этих проходимцев с этих постов удалять!

Поэтому импичмент – это не только беда, но и комплимент стране, которая на него решилась. Импичмент означает, что защитные механизма общественного организма работают нормально. Что есть, например, судебная власть, которая не побоится начать расследование против главного человека в стране. И не просто начать, но и довести до конца. Или же имеется законодательная власть, которая не побоится устроить свое следствие, изучить все имеющиеся доказательства и вынести тяжелый, но необходимый вердикт. Потому что закон нарушен, и человек, который его нарушил, больше не имеет права руководить страной.

Ну, а что у нас-то? Речь не о том даже, что надо немедленно начать охоту на Владимира Владимировича, я о том, возможно ли у нас это в принципе. Пусть это будет какой-нибудь злостный Иван Иванович. И вы попробуйте представить, что, ну, вот как в Корее, приближенный Ивана Ивановича принуждает крупных бизнесменов жертвовать деньги в некие фонды. Представили? Я про Корею сейчас говорю. Это там олигархи жертвовали в некие фонды. И вот неожиданно, чисто теоретически подобное случится в России.

Можете вы поверить, что какой-то прокурор начнет расследование, какой-то судья вынесет постановление, потом этим делом заинтересуется Государственная Дума, за нею следом Совет Федерации… И все эти инстанции не спустят расследование на тормозах, а добросовестно дадут ему ход. И в результате не останется ничего другого, как отрешить Ивана Ивановича от должности. Вот – после того, как вы все это представили, вы понимаете, что мы сейчас рассматриваем какое-то фэнтези. А в России нужны не сказочники, а реалисты.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»