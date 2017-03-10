Драйверы могилевской коррупции 7 Петр Мигурский, «Магілёўскі рэгіён»

10.03.2017, 19:22

Шкловский район – кузница коррупционеров.

Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой чертой современного общества. Она пронизывает все сферы нашей жизни, лишний раз свидетельствуя о загнивании белорусской «вертикали». При этом, даже чиновники признают, что раскрытые преступления лишь вершина огромного коррупционного айсберга.

Самая крупная изобличенная взятка физическому лицу в истории Могилевской области получена в 2016 году бывшим директором Могилевского вагоностроительного завода в сумме 759,2 тыс. долларов США. Среди предприятий области по коррупциогенности лидером является могилевский мясокомбинат, среди территориально-административных единиц – Шкловский район.

Мясокомбинатовские рекорды

Впервые о масштабах воровства на могилевском мясокомбинате заявила местная пресса еще в конце 1990-х годов. Проверявшие ночной развоз мясных продуктов по торговым точкам работники МВД выявили нестыковку объемов фактического и документально оформленного наличия продуктов в автомобилях (иногда превышение достигало трехкратного значения!). Информация, однако, не получила должного резонанса в обществе – милиции просто запретили контролировать ночной развоз продуктов всех перерабатывающих предприятий.

К чести сотрудников милиции, без внимания деятельность руководства и специалистов мясокомбината на коррупционной ниве не оставалась. И не зря – с течением времени масштабы воровства возросли до такой степени, что правоохранительные органы признали могилевский мясокомбинат самой коррумпированной организацией области и, даже, обратились к населению с просьбой содействия раскрытию известных народу преступлений.

Ущерб, причиненный должностными лицами этого предприятия, исчисляется миллиардами белорусских рублей. При этом, сотрудники правоохранительных органов считают, что задокументированные факты злодеяний работников мясокомбината лишь их небольшая часть. Для хищения продукции и финансовых средств использовались различные схемы. Похищенная продукция реализовывалась как в Могилевской области, так и в Российской Федерации. Преступные доходы легализовывались посредством приобретения предметов роскоши и недвижимости.

Существенный ущерб причинил Могилевскому мясокомбинату бывший главный инженер предприятия, который являлся председателем конкурсной комиссии. В мае 2011 года по его инициативе мясокомбинат приобрел у одной из столичных фирм новую автоматическую линию по завышенной цене. В результате этих незаконных действий могилевскому предприятию был причинен ущерб на сумму более Br500 млн.

На предприятии сложилась схема формирования ложных прогнозных показателей реализации продукции с целью получения премий, обеспечения самих прогнозных показателей. «Десятками тонн продукция якобы отгружалась, реализовывалась, а затем возвращалась на предприятие вопреки всем существующим нормам. И за этим стоят конкретные лица», – отмечают работники правоохранительных органов. Или, например, под видом дегустации новой колбасной продукции работница мясокомбината вывозила ее за пределы предприятия, а затем похищала. Только за один день декабря 2014 года обвиняемая украла товара на сумму более 100 млн. рублей. Сумма ущерба устанавливается, но, по документальным данным, речь идет о миллиардах рублей, так как «дегустации» проводились не раз на протяжении долгого времени.

Поражает безответственность руководства мясокомбинатом в проведении кадровой политики. Установлен ряд фактов, когда близкие родственники должностных лиц устраивались на ответственные должности. Это не единичные случаи, а целая система. Хотелось бы, например, знать, насколько законно взаимодействие созданных родственниками должностных лиц мясокомбината частных фирм, поставлявших на предприятие сопутствующую продукцию в виде различных добавок и упаковочной пленки. Ведь с 2013 года поставки указанной продукции на мясокомбинат составили около 20 млрд. рублей.

Только в 2015 году в отношении руководящих работников Могилевского мясокомбината возбуждено 5 уголовных дел, наложены аресты на имущество, в отношении еще некоторых правоохранители проводят проверку. В частности, прокуратура области возбудила уголовное дело в отношении заместителя директора ОАО «Могилевский мясокомбинат», который подозревается в том, что, зная о дебиторской задолженности одного из российских обществ с ограниченной ответственностью (ООО) перед мясокомбинатом, организовал заключение дополнительных соглашений к контракту, которые увеличивали сроки оплаты поставленной продукции. Несмотря на указанные обстоятельства, он в 2014 году инициировал дальнейший отпуск мяса названному предприятию на общую сумму 635 тыс. дол. США, которая в итоге осталась неоплаченной.

В мае 2015 года задержали сына начальника одного из цехов мясокомбината. В машине он вез на продажу в РФ 335 кг мяса. Задержанный сознался, что похитить продукцию с предприятия помог отец. В отношении должностного лица возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. По данным следствия, только с декабря по май 2014 года обвиняемые причинили комбинату ущерб в размере 600 миллионов рублей.

Ряд уголовных дел возбуждено в 2016 году. В частности, привлечены к ответственности заместитель директора Нагих, начальник цеха Швакова, заведующая фирменным магазином Еферова, которые совершили хищение продуктов на сумму 2,5 млрд. неденоминированных рублей (ущерб ими возмещен). Кстати, заведующая фирменным магазином при средней зарплате 6 млн. рублей строила в пригороде Могилева коттедж, одно крыльцо которого, отделанное мрамором, предварительно оценивается в 2,5 тыс. долларов. Она же купила в декабре 2014 года автомобиль стоимостью 25 тыс. долларов.

Чувство безнаказанности пронзило все уровни управления мясокомбинатом. Например, бывший главный бухгалтер ОАО «Могилевский мясокомбинат» подозревается в хищении товаров и материальных ценностей более чем на 8 тыс. деноминированных рублей путем перечисления денег на счет мебельного магазина для собственных нужд.

И, вообще, создается впечатление, что до сих пор «чистотой» кадров на предприятии не занимались – будем надеяться, что новое руководство мясокомбината этот пробел в своей работе не допустит.

Шкловский район – кузница коррупционеров

Симптоматично: Шкловский район является самым коррупционным среди сельскохозяйственных районов Беларуси. В Могилевской области 60% коррупционных злодеяний на «совести» руководства и специалистов малой Родины диктатора Республики Беларусь.

Состояние коррупции на местном уровне характеризует букет преступлений в жилищно-коммунальном хозяйстве Шкловского района, выявленный правоохранительными органами за последние 12 лет. Начиная с 2005 года, в Шкловском УКП «Жилкомхоз» сменилось 8 главных бухгалтеров и 4 руководителя, 3 из которых были привлечены к уголовной ответственности.

В частности, директор Шкловского ЖКХ Александр Аленичев получил семь лет лишения свободы, главный инженер Николай Федорышким – четыре, главный бухгалтер Елена Цодова – пять, мастер Лалаев – шесть. Суд признал, что они действовали совместно и под крышей райисполкома создали организованную преступную группировку.

Новым директором Жилкомхоза назначили Николая Магерова – бывшего сотрудника милиции, который через год также попал за решётку. Следующим директором Шкловского ЖКХ стал Виктор Концевой, но вскоре за злоупотребления его также отстранили от занимаемой должности. Затем на должность директора ЖКХ поставили Григория Игнатовича, «проявившего» себя в нецелевом использовании более 500 млн. руб. В 2015 году он был помилован, но тот же суд отправил за решетку на 3 года с конфискацией имущества бывшего куратора Шкловского ЖКХ зампредседателя райисполкома Евгения Семенкевича.

Своеобразным рекордсменом-коррупционером стал «предпоследний» руководитель шкловского ЖКХ. Не проработав в должности директора и трех месяцев, он «закупает» в одной из частных минских фирм оборудование за 1,3 млрд. рублей. Но первая же проверка показывает, что фирма-поставщик это оборудование приобрела за 300 млн. рублей. И горе-руководителя… переместили в директорское кресло одного из коммунальных предприятий района. Председатель райисполкома Александр Бойко, видимо, перенял опыт помилования коррупционера у знаменитого земляка-правителя. Впрочем, такие кадры долго без наручников не ходят.

Имеются факты взяточничества. Так, осужден к лишению свободы сроком на 14 лет бывший первый заместитель председателя Шкловского райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Миненков, который дал незаконные указания руководителям сельхозорганизаций Шкловского района о заключении контрактов с ООО «Ост-Импорт» на поставку чистопородных нетелей голштинской породы. В результате заключения указанных контрактов со счетов сельхозорганизаций на счет ООО «Ост-Импорт» были перечислены денежные средства в общей сумме 16 873 700 000 руб. (4,2 млн. евро). Однако, по условиям заключенных контрактов, нетели не поступили. Кроме того, последний вымогал взятку от руководителей ООО «Ост-Импорт» в размере 9 процентов от общей суммы контракта и получения от них за указанные действия 700 тыс. руб. ЦБ РФ за организацию заключения сельскохозяйственными организациями Шкловского района вышеуказанных контрактов. Кстати, подробности уголовного дела показывают, что Дмитрий Миненков был всего лишь «пешкой» в этой валютной многоходовке и без вышестоящих чиновников решиться на сложные переброски денег хозяйств Шкловского района из банка в банк на территории Российской Федерации он вряд ли бы решился. Более того, «дело» как раз и возникло после вмешательства российских правоохранительных органов, отслеживающих махинации с необоснованными перечислениями крупных сумм денег. Именно благодаря российским спецслужбам часть денег была возвращена Шкловским сельхозорганизациям. Дело о «крупно-рогатом скоте» приоткрывает завесу на возможные махинации чиновников, начиная с уровня Министерства сельского хозяйства и продовольствия, и до рядовых исполнителей в должности начальников управлений райсельхозпродов.

Приписки являются почвой для совершения хищений или их сокрытия. В 2015 году за должностной подлог суд Шкловского района приговорил 60-летнего директора ЗАО «Полыковичское» Виталия Мокейчука к штрафу в 63 млн рублей. Оказалось, что с 2010 по 2013 год руководитель пытался избежать ответственности за падеж крупного рогатого скота и отчитывался о финансовом благополучии предприятия. Коровы и телята погибли из-за болезней и различных травм. Однако директор решил скрыть этот факт и создать видимость благоприятной экономической обстановки: на протяжении трёх лет он давал указания подчиненным ежемесячно вносить в отчётные документы ложные сведения. Руководителя уличили в 43 фактах должностного подлога. Мясо, которое поступало на склад лишь «на бумаге», якобы давали работникам «Полыковичского» в счёт зарплаты.

В 2013 году к десяти годам лишения свободы за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере осужден главный инженер «Шкловских центральных ремонтных мастерских» ОАО «Холдинг Могилевводстврой», который за 5 лет работы в должности присвоил 400 млн. рублей.

За превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ущерб на сумму более 280 тыс. евро), возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора РУП «Завод газетной бумаги» (Шклов).

В настоящую кузницу коррупционных преступлений превратилась самая крупная сельскохозяйственная организация Шкловского района ОАО «Александрийское».

Например, начальник цеха производства сухих кормов этой организации похитил 240 млн. рублей, за что осужден к восьми годам лишения свободы.

Бывшая замдиректора этого общества за период с августа 2012 года по июль 2013 года, давая незаконные указания подчиненным работникам произвести отпуск продукции предприятия (мясо птицы) в адрес российских фирм, имевших дебиторскую задолженность перед ОАО «Александрийское» за ранее отпущенную продукцию, причинила ущерб в общей сумме более 3,6 млрд. рублей. Следователями с помощью российских коллег установлено, что те самые российские фирмы находятся на стадии банкротства и произвести оплату за поставленную продукцию не в состоянии. В отношении обвиняемой была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Но сейчас ущерб, причиненный ОАО «Александрийское», возмещен обвиняемой в полном объеме(!), и она вышла на работу, правда, не в ранге начальника.

За хищения на 3 года 3 месяца лишения свободы, штрафу в размере 100 базовых величин и конфискации личного автомобиля приговорен начальник цеха родительского стада бройлеров Ч. этой же сельхозорганизации.

Не унимаются шкловские коррупционеры и сейчас, но и правоохранители не спят. В сфере экономики за 2016 год в районе выявлено 27 преступлений, из которых 15 относятся к категории тяжких. В настоящее время возбуждены уголовные дела коррупционного характера в отношении должностных лиц ОАО «Александрийское», ОАО «Новогородищенское», ОАО «Шкловский агросервис», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», установлен факт дачи взятки в отношении должностного лица ИУ «ИК№17». Ущерб по выявленным коррупционным преступлениям составил почти 240 000 рублей. Так что коррупция в Шкловском районе не только не дремлет, но и активно вмешивается в уровень нашего благосостояния.

Впрочем, коррупционеры местные понимают, что “отстреливают” не всех и каждого. Избежала наказания за преступление коррупционного характера бывшая управделами райисполкома Людмила Глякова. Волшебным образом в кресле зампредседателя райисполкома восседает бывший судимый Михаил Павлович (это уже вопрос к инспектору по области Геннадию Лавренкову), “ушли” от наказания ряд местных руководителей и с повышением по карьерной лестнице. Жизнь продолжается…

Петр Мигурский, «Магілёўскі рэгіён»