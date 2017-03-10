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Китай принял в эксплуатацию истребитель пятого поколения J-20

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  • 10.03.2017, 19:15

Самолеты J-20 китайского производства обладают технологией стелс.

Китай ввел в эксплуатацию свой новейший истребитель пятого поколения J-20, сообщает «Корреспондент».

Еще во второй половине 2016 года появились слухи о принятии этого истребителя на вооружение ВВС НОАК. Однако сообщение телеканала ССТV стало первым официальным подтверждением.

Как отмечает Reuters, китайский истребитель J-20 с технологией стелс должен сократить военный разрыв КНР с США.

Defense Aerospace в свою очередь отмечает, что вопросы о способностях J-20 конкурировать с американским F-22 Raptor и F-35 остаются.


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