Бьерндален: Система подготовки Домрачевой отличается от тренировок норвежских девушек 3 10.03.2017, 19:35

Норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьерндален не уверен, что его супруга будет готовиться в Олимпиаде-2018 со сборной Норвегии.

«Если рассматривать это с практической точки зрения, то в этом есть плюсы. Но все будет зависеть от того, как Дарья впишется в норвежскую систему. Ее система подготовки отличается от тренировок норвежских девушек. Не уверен, что у нее это получится идеально.

Нельзя гарантировать, что это принесет большую пользу. Она пробовала разные подходы к тренировкам, но лучшие достижения она показывает, занимаясь по системе, которой она придерживается в последние годы. Тем не менее, весной необходимо рассмотреть все варианты и решить, что делать в олимпийском сезоне. Но возможность поработать с норвежками есть всегда», — приводит слова Бьерндалена «Прессбол» со ссылкой на VG.