закрыть
10 марта 2017, пятница, 20:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Молодеченец: Страной руководит человек, который не должен ей руководить

2
  • 10.03.2017, 19:51

Житель Молодечно на «Марше нетунеядцев» высказался за проведение честных и свободных выборов.

«В нашей стране должны быть свободные выборы, чтобы люди могли выбрать того человека, который будет вести нашу страну вперед, а не назад. Как вчера сказал Лукашенко: «В зеленхозах работает техника, которую можно заменить людским трудом». На это я могу сказать только одно: весь мир идет вперед, развивает машиностроение, а мы возвращаемся в каменный век.

Все упирается в одно: страной руководит человек, который не должен ей руководить. Когда человек будет выбран народом, тогда все вопросы решатся сами собой», - поделился мнением житель Молодечно.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию Марша в Молодечно.


Мнение

А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ