Молодеченец: Страной руководит человек, который не должен ей руководить 2 10.03.2017, 19:51

Житель Молодечно на «Марше нетунеядцев» высказался за проведение честных и свободных выборов.

«В нашей стране должны быть свободные выборы, чтобы люди могли выбрать того человека, который будет вести нашу страну вперед, а не назад. Как вчера сказал Лукашенко: «В зеленхозах работает техника, которую можно заменить людским трудом». На это я могу сказать только одно: весь мир идет вперед, развивает машиностроение, а мы возвращаемся в каменный век.

Все упирается в одно: страной руководит человек, который не должен ей руководить. Когда человек будет выбран народом, тогда все вопросы решатся сами собой», - поделился мнением житель Молодечно.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию Марша в Молодечно.