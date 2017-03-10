Курс биткоина обновил исторический максимум 10.03.2017, 20:03

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В пятницу курс биткоина подскочил до рекордно высокого уровня в $1327.

В начале торгов в пятницу, 10 марта, курс биткоина подскочил более чем на $120, до рекордно высокого уровня в $1327, сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.

После резкого скачка стоимость криптовалюты откатилась до $1291, отмечает издание. На 19:10 по минскому времени курс биткоина составлял $1240.

Резкое укрепление биткоина произошло в преддверии решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая, как ожидается, одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд, отмечает Business Insider. Такое решение может быть принято до 11 марта, а объявлено не ранее понедельника, 13 марта, пишет издание.

В начале марта стоимость биткоина в ходе торгов впервые в истории превысила стоимость одной тройской унции золота. По информации биржи биткоинов Kraken, стоимость биткоина составила $1265. В то же время на бирже Comex золото торговалось на уровне $1235 за тройскую унцию.

Цифровая валюта биткоин появилась в 2009 году. Она не обеспечивается материальными ценностями. Обмен биткоинами основан на принципе анонимности.