Новак: Беларусь все еще не погасила долги за газ 10.03.2017, 20:14

Белорусская сторона все еще не оплатила задолженность в $550 млн за поставки российского газа.

Белорусская сторона пока не погасила задолженность за поставки российского газа, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Пока нет», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, с начала прошлого года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании «Газпром трансгаз Беларусь» (всего за год накопилось около $550 млн), ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Европе, которые сильно снизились в тот момент.