Как глава МИД Германии давал отпор Лаврову 1 10.03.2017, 20:39

15,373

Фото: Reuters

Немецкие СМИ описывают необычную публичную полемику между Зигмаром Габриэлем и Сергеем Лавровым.

Ключевым событием первого визита в Россию Зигмара Габриэля в качестве нового министра иностранных дел Германии немецкие журналисты считают ту публичную полемику, которая разгорелась между ним и его российским коллегой Сергеем Лавровым на их совместной пресс-конференции 9 марта. "Дуэль дипломатов" назвала свой репортаж из Москвы газета Süddeutsche Zeitung, а Frankfurter Allgemeine Zeitung и Die Welt сочли случившееся столь необычным, что посвятили этой словесной схватке по полстраницы, передает "Немецкая волна".

Идейный спор о сути понятия "Запад"

Süddeutsche Zeitung сообщает своим читателям, что совместная пресс-конференция опытного главы российского МИДа и внешнеполитического новичка из Германии сначала проходила, как обычно, пока Сергея Лаврова не потянуло на обобщения. "Сказав "если коротко", российский министр иностранных дел начинает доклад на добрые минут десять, в котором перечисляет все то, что в его стране в последние три десятилетия воспринималось как отторжение со стороны Запада", - говорится в репортаже.

"Габриэль совершенно спокойно и концентрированно следит за докладом хозяина встречи", - описывает тот же эпизод Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но затем глава МИД ФРГ, отметив, что на пресс-конференциях подобное вообще-то не принято, возражает Лаврову. После этого, как подчеркивает Die Welt, следует "фундаментальная критика" российской точки зрения.

Возражая российскому министру, заявившему, что "мир объективно становится "постзападным" и "нужно привыкать к многополярности мира", Габриэль указывает, что вкладывает в понятие "Запад" нечто иное. Это не географическое явление, тут речь идет о ценностях, о свободе, демократии, правах человека, поэтому он невольно вздрагивает, когда слышит, будто мир стал постзападным, пересказывает выступление немецкого министра газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье под заголовком "Суть Запада".

Тут уже Лавров не может оставить сказанное без ответа, отмечает издание, и поясняет, что имел в виду не географический, а исторический Запад. Что же касается западных ценностей, вдохновлявших в свое время и демонстрантов на каирской площади Тахрир, о чем упомянул Габриэль, то в результате к власти пришли "Братья мусульмане", самодовольно добавляет Лавров, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При Штайнмайере подобное было немыслимо

На что, продолжает газета, Габриэль язвительно попрекает "Сергея", что тот иногда превращает придаточные предложения в главные. После чего немецкий министр добавляет: да, западные ценности порой терпят поражение, но это вовсе не значит, что они не верны.

"Подобный публичный обмен ударами был бы при предшественнике Габриэля и его товарище по партии Франке-Вальтере Штайнмайере (Frank-Walter Steinmeier) просто немыслим", - комментирует газета Die Welt, практически слово в слово повторяя вывод, к которому приходит и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Оба издания указывают, что бывший министр иностранных дел Германии, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер (избранный президентом ФРГ и вскоре вступающий в эту должность) был мастером в использовании взвешенных и обтекаемых выражений. "Габриэль же, наоборот, подчеркивает разногласия, предпочитая их расшифровывать, а не сглаживать", - пишет Die Welt.

Речь, естественно, идет не о стилистике выступлений на пресс-конференциях, а о краеугольном вопросе немецкой внешней политики: отношении к России, разъясняет читателям Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ее корреспонденту бросилось в глаза, что Габриэль поддерживает "стремление НАТО перестраховаться на своем восточном фланге" (имеется в виду размещение батальонов альянса в странах Балтии) и "считает российскую реакцию - широкомасштабное наращивание войск на западной границе России - преувеличенной и опасной". А вот Штайнмайер накануне недавнего саммита НАТО предупреждал Запад от "бряцания оружием", напоминает издание.