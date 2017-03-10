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В Беларуси дорожает топливо

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  • 10.03.2017, 20:41
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Фото: kiev-news.com

Стоимость литра дизеля и бензина изменится в ночь с 10 на 11 марта.

В Беларуси дорожает топливо. Как стало известно tut.by из собственных источников, стоимость литра дизеля и бензина изменится в ночь с 10 на 11 марта.

«Белнефтехим» повышает цены на топливо на 1 копейку. Это самое маленькое подорожание топлива.

По предварительной информации после 00.00 цены на АЗС будут выглядеть так: АИ92 — 1.12 рубля, АИ95 — 1.20 рубля, АИ98 — 1.31 рубля, ДТ — 1.24 рубля, дизель «Арктика» — 1.39.

Цены на топливо в Беларуси не менялись больше двух лет — с 13 января 2015 года.

За пару месяцев до подорожания, концерн «Белнефтехим» озвучил освновные причины, по которым топливо должно подорожать в скором времени.


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