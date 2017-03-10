Видеохит: Дети британского политолога рассмешили зрителей в прямом эфире 3 10.03.2017, 21:00

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Серьезному разговору ведущего телеканала BBC с политологом случайно помешали дети эксперта, которым срочно понадобилось увидеть папу.

Серьезному разговору ведущего телеканала BBC с политологом Робертом Келли о проблемах в Северной Кореи случайно помешали дети эксперта, которым срочно понадобилось увидеть папу, пишет mk.ru.

Во время прямой связи со студией в комнату политолога сначала вбежала его дочь, а за ней на детских ходунках торжественно въехал еще один ребенок. И без того комичную ситуацию украсила женщина, которая стремительно ворвалась в комнату, собрала детей в охапку и унесла их прочь.