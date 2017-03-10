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Сечин подтвердил уход организатора ареста Улюкаева из «Роснефти»

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  • 10.03.2017, 21:06

Глава «Роснефти» подтвердил уход из компании вице-президента по безопасности Олега Феоктистова.

Об этом сообщает ТАСС.

«Да, это правильная информация, он вернулся на службу», – приводит агентство его слова.

По словам Сечина, Феоктистов вернулся на военную службу.

О том, что инициатор ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева покинул свой пост, 7 марта сообщила «Новая газета» со ссылкой на источники в госкомпании и ФСБ. При этом причина увольнения генерала Феоктистова на называлась. Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев называл новость об увольнении Феоктистова «бредятиной».


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