Домрачева завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира 10.03.2017, 21:10

В спринтерской гонке белоруска не допустила промахов на стрельбище.

Белоруска Дарья Домрачева заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. В спринтерской гонке Домрачева не допустила промахов на стрельбище.

Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (0+1), уступившая 18 секунд.

По скорости бега Домрачева показала седьмой результат, по скорострельности - 51-й.

Надежда Скардино (0+0) стала 26-й, Дарья Юркевич (0+1) — 61-й, Ирина Кривко (2+0) — 69-й, Надежда Писарева (0+2) — 80-й.

1. Т.Экхофф (Норвегия) 19.18,4 (0-0)

2. Л.Дальмайер (Германия) +18,3 (0-1)

3. Д.Домрачева (Беларусь) +20,4 (0-0)

4. Д.Виролайнен (Россия) +34,8 (0-0)

5. С.Данкли (США) +34,9 (1-0)

6. Л.Виттоцци (Италия) +37,0 (0-0)

7. С.Эмонье (Франция) +39,8 (0-1)

8. А.Шевалье (Франция) +42,7 (0-0)

9. М.Дорен Абер (Франция) +45,3 (0-1)

10. А.Магнуссон (Швеция) +46,0 (0-0)

...26. Н.Скардино (Беларусь) +1.10,4 (0-0)

...61. Д. Юркевич (Беларусь) +2.08,1 (0-1)

...69. И.Кривко (Беларусь) +2.30,2 (2-0)

...80. Н.Писарева (Беларусь) +3.00,3 (0-2)

Всего стартовали 94 участницы.

Это второе призовое место Дарьи Домрачевой после возвращения в Кубок мира. В ее активе также серебро в гонке преследовании на чемпионате мира в Хохфильцине.

В субботу пройдет преследование по итогам сегодняшнего спринта.