Домрачева завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира
- 10.03.2017, 21:10
В спринтерской гонке белоруска не допустила промахов на стрельбище.
Белоруска Дарья Домрачева заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. В спринтерской гонке Домрачева не допустила промахов на стрельбище.
Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (0+1), уступившая 18 секунд.
По скорости бега Домрачева показала седьмой результат, по скорострельности - 51-й.
Надежда Скардино (0+0) стала 26-й, Дарья Юркевич (0+1) — 61-й, Ирина Кривко (2+0) — 69-й, Надежда Писарева (0+2) — 80-й.
LIVE #biathlon moment: https://t.co/etzcAX5WcR #KON17 pic.twitter.com/wMaR0Aazlb— IBU World Cup (@IBU_WC) 10 March 2017
1. Т.Экхофф (Норвегия) 19.18,4 (0-0)
2. Л.Дальмайер (Германия) +18,3 (0-1)
3. Д.Домрачева (Беларусь) +20,4 (0-0)
4. Д.Виролайнен (Россия) +34,8 (0-0)
5. С.Данкли (США) +34,9 (1-0)
6. Л.Виттоцци (Италия) +37,0 (0-0)
7. С.Эмонье (Франция) +39,8 (0-1)
8. А.Шевалье (Франция) +42,7 (0-0)
9. М.Дорен Абер (Франция) +45,3 (0-1)
10. А.Магнуссон (Швеция) +46,0 (0-0)
...26. Н.Скардино (Беларусь) +1.10,4 (0-0)
...61. Д. Юркевич (Беларусь) +2.08,1 (0-1)
...69. И.Кривко (Беларусь) +2.30,2 (2-0)
...80. Н.Писарева (Беларусь) +3.00,3 (0-2)
Всего стартовали 94 участницы.
LIVE #biathlon moment: https://t.co/etzcAX5WcR #KON17 pic.twitter.com/gp4N9GfDL1— IBU World Cup (@IBU_WC) 10 March 2017
Это второе призовое место Дарьи Домрачевой после возвращения в Кубок мира. В ее активе также серебро в гонке преследовании на чемпионате мира в Хохфильцине.
В субботу пройдет преследование по итогам сегодняшнего спринта.