Предприниматель из Молодечно: Пора менять эту власть! 6 10.03.2017, 21:30

ИП из Молодечно заявил на «Марше нетунеядцев», что в Беларуси нужно проводить досрочные выборы.

«Посмотрите сколько людей! Пора менять эту власть. Она насквозь прогнила. Мы должны досрочно провести выборы. Рыба гниет с головы. Как только мы поменяем власть - у нас все изменится. У нас нет легитимной власти. Они сами себя назначают.

На последние «выборы» я уже не ходил. Разочаровался, ведь никто не считает наши голоса. А чтобы провести выборы честные, нужно поменять Центризбирком и, в первую очередь, Ермошину. Из моих знакомых почти никто не ходил на «выборы», а проголосовало 70 процентов», - заявил ИП из Молодечно.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию Марша в Молодечно.