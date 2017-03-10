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Предприниматель из Молодечно: Пора менять эту власть!

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  • 10.03.2017, 21:30

ИП из Молодечно заявил на «Марше нетунеядцев», что в Беларуси нужно проводить досрочные выборы.

«Посмотрите сколько людей! Пора менять эту власть. Она насквозь прогнила. Мы должны досрочно провести выборы. Рыба гниет с головы. Как только мы поменяем власть - у нас все изменится. У нас нет легитимной власти. Они сами себя назначают.

На последние «выборы» я уже не ходил. Разочаровался, ведь никто не считает наши голоса. А чтобы провести выборы честные, нужно поменять Центризбирком и, в первую очередь, Ермошину. Из моих знакомых почти никто не ходил на «выборы», а проголосовало 70 процентов», - заявил ИП из Молодечно.

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию Марша в Молодечно.


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