Милош Земан: Я агент только одной страны - Чехии 1 10.03.2017, 22:00

Милош Земан

Фото: noi.md

Президент Чехии в шутливой форме ответил на вопрос об отношениях с Россией.

Президент Чехии Милош Земан во время пресс-конференции ответил на вопрос об отношениях с Россией, сообщает РБК со ссылкой на Týden.

«Вы знаете, я был агентом России, а именно Владимира Владимировича Путина. Я также должен добавить, что являюсь агентом лидера КНР [Си Цзиньпина] и нового президента США [Дональда Трампа]. Еще я агент Израиля... И я хочу положить конец антироссийским санкциям», — сказал Земан, отвечая на вопрос российского журналиста.

Затем он добавил, что на самом деле является агентом только одной страны — Чехии.

Накануне Земан объявил, что собирается баллотироваться на новый срок в 2018 году. Пост президента Чехии он занимает с 8 марта 2013 года. Во втором туре первых прямых всенародных выборов президента страны, которые прошли в республике в январе 2013 года, он набрал 54,8% голосов.