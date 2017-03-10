Символическими проводами Navi на «Евровидение» станет концерт в Минске 10.03.2017, 22:32

Фото: CTV NEWS

Большой акустический концерт в столице пройдет 22 апреля на сцене Дворца профсоюзов.

Символическими проводами Navi на «Евровидение» станет концерт в Минске 22 апреля. Большой сольный акустический концерт в столице пройдет на сцене Дворца профсоюзов, передает БелТА.

Группа отправится в столицу Украины Киев, который является хозяином самого масштабного музыкального шоу Европы-2017, в начале мая. Но перед отъездом молодые люди сыграют концерт, на котором прозвучит много новых песен группы, в том числе конкурсная.

В марте Navi организовали концертный тур по Беларуси. Первый весенний праздник, 8 Марта, Navi провели в Гродно, 12 марта группа выступит в Барановичах, 17-го - в Гомеле. На следующий день, 18 марта, музыканты встретятся со зрителями в Новополоцке. В апреле у белорусских представителей на «Евровидении-2017» планируется несколько поездок за пределы страны.

Первая репетиция Navi на международном конкурсе песни в Киеве состоится 3 мая. Коллектив уже представил новую аранжировку белорусскоязычной «Гісторыі майго жыцця», с которой попытается завоевать симпатии европейской публики. Песня коллектива из Беларуси прозвучит во втором полуфинале 11 мая.

Группа Navi представит Беларусь на «Евровидении-2017» с песней на белорусском языке впервые за всю историю участия страны в этом конкурсе. Беларусь отправляет своих представителей в 14-й раз. Финал конкурса состоится 13 мая. Всего артисты из 43 стран примут участие в «Евровидении-2017».