Илон Маск предложил Австралии решить ее энергетические проблемы 10.03.2017, 22:47

Илон Маск

Фото: Reuters/Pixstream

Глава корпорации Tesla готов в течение 100 дней смонтировать электрический аккумулятор стоимостью 25 миллионов долларов.

Глава корпорации Tesla Илон Маск предложил правительству Австралии помощь в решении энергетических проблем. По словам Маска, он готов в течение 100 дней смонтировать электрический аккумулятор стоимостью 25 миллионов долларов и в случае нарушения им заявленного срока сдачи объекта – передать его Австралии бесплатно, передает «Радио Свобода».

Предложение Илона Маска последовало за несколькими авариями на энергетических объектах штата Южная Австралия, в частности, отключениями подачи электричества на промышленных предприятиях в течение двух недель. Эти инциденты вызвали обеспокоенность австралийских производителей.

Австралия числится среди тех государств мира, которые более всего нуждаются в возобновляемых источниках энергии, информирует агентство Reuters. На этой неделе компания Tesla выпустила на австралийский рынок свой новый продукт – литий-ионный аккумулятор Powerwall 2, предназначенный для сохранения энергии для бытового использования, сдвига нагрузок потребления и для резервного питания.