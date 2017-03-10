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Трамп обсудит с Меркель взаимодействие с Путиным

  • 10.03.2017, 23:00

Трамп попросит канцлера Германии высказать свое мнение о том, как США могут помочь разрешить конфликт на востоке Украины.

Президент США Дональд Трамп попросит канцлера Германии Ангелу Меркель во время встречи на следующей неделе высказать свое мнение о том, как Соединенные Штаты могут помочь разрешить конфликт на востоке Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации Трампа.

Трампу также интересно узнать мнение Меркель о том, как бороться с российским президентом Владимиром Путиным, сказали чиновники.

Три старших журналиста администрации Трампа проинформировали журналистов в Белом доме о предстоящей поездке Меркель в Вашингтон.

Меркель 14 марта отправится в Вашингтон, где встретится с Трампом впервые с момента его вступления в должность.


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