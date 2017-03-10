Дарья Домрачева: Любая медаль на Кубке мира - большой успех 10.03.2017, 23:09

Дарья Домрачева

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Белорусская биатлонистка прокомментировала результаты спринтерской гонки, в которой завоевала бронзу.

Немного устала после гонки, но счастлива и рада призовому месту. Об этом сказала на пресс-конференции Дарья Домрачева после завершения спринта в Контиолахти, где она заняла третье место, сообщает БелТА.

«Немного устала после гонки, такое часто случается, но счастлива и рада призовому месту. Уступила всего две секунды Лауре Дальмайер, но не расстроилась по этому поводу. В моей ситуации, когда несколько месяцев как вернулась к тренировкам и только в январе начала активно выступать, любая медаль на Кубке мира - большой успех», - отметила белорусская биатлонистка.

Журналисты поинтересовались, о чем думала трехкратная олимпийская чемпионка Сочи перед стартом. «Находилась на позитиве, я люблю спринт, многие атлеты любят этот вид и стремятся занять высокое место. Очень рада, что перед гонкой преследования, которая состоится 11 марта, заняла высокое место. Добиться высокого результата позволила чистая стрельба», - рассказала она.

Дарья Домрачева отметила, как здорово быть мамой, она счастлива, но это и большой организационный процесс и опыт. Благо, ее поддерживает ее семья и муж Уле-Эйнар Бьорндален. «Сейчас вернусь в отель и увижу родные счастливые лица», - отметила она.

Трехкратная олимпийская чемпионка заняла третье место в прошедшем сегодня спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. Дарья Домрачева уступила лишь норвежке Тирил Экхофф и немке Лауре Дальмайер. Этот успех позволил белоруске переместиться на 25-е место (268 очков) в общем зачете Кубка мира. В 2015 году Дарья Домрачева становилась обладательницей Большого Хрустального глобуса.