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Расследование российского вмешательства в выборы США поручено сверхсекретному отделу ФБР

  • 11.03.2017, 8:08
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В расследовании примут участие порядка 20 сотрудников.

Расследованием вмешательства России в выборы президента Соединенных штатов проведет сверхсекретный отдел ФБР, передает СNN (перевод – mk.ru).

Отмечается, что в расследовании примут участие порядка 20 сотрудников. Сколько может занять расследование не сообщается. В ФБР описывают задание по выявлению российского следа как «стандартное расследование в рамках контрразведки».


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