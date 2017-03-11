Стала известна дата начала Brexit 11.03.2017, 8:33

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На скорейшем начале процедуры настаивает кабинет министров Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза 14 марта, сообщает The Daily Telegraph (перевод – gazeta.ru).

По данным издания, на скорейшем начале процедуры настаивает кабинет министров.

13 марта палата общин Великобритании планирует рассмотреть изменения, внесенные палатой лордов в законопроект о начале процедуры Brexit.

Данная процедура получила название «пинг-понг», так как документ будет перенаправляться из одной палаты парламента в другую, пока парламентарии не согласуют его полностью.