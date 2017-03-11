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Пока минчанка фотографировала букет, ее авто укатилось и попало в ДТП

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  • 11.03.2017, 8:37
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Необычная авария из-за любви к селфи произошла на улице Сурганова в Минске.

22 февраля на улице Сурганова в Минске девушка припарковалась на Opel у края проезжей части. Она вышла из автомобиля, взяла букет и стала уходить. Цветы были восхитительными — девушка не удержалась и сделала фото. Все было бы хорошо, только ее машина неожиданно покатилась назад.

В ГАИ Минска Onliner.by сообщили, что ДТП случилось около 16:11 возле дома номер 43 по улице Сурганова. Припаркованный Opel откатился и столкнулся с автомобилями Honda и Fiat. Машины получили механические повреждения.

А девушка вернулась в автомобиль и уехала. Ее машина — Opel Astra синего цвета, тип кузова — хетчбэк.


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