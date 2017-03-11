Как с помощью воспоминаний можно легко бросить курить 11.03.2017, 8:43

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Ученые из штата Мичиган предложили революционный метод возвращения к здоровому образу жизни.

Не все люди хотят бросить курить, а у тех, кто искренне пытается, не всегда это выходит. Это значит, что требуется новые методы, ведь даже самый действенный способ бросить курить помогает не всегда. И исследование, проведенное Университетом штата Мичиган, показывает, что антитабачные кампании должны быть направлены не на то, чтобы вызывать у людей страх, а на то, чтобы пробуждать в них позитивные эмоции, к примеру ностальгию, пишет издание headinsider.net.

И сделали эти выводы ученые не сами по себе — в рекламе различных товаров такие методы используются очень часто. Так почему бы не использовать их в продвижении здорового образа жизни, вместо приевшихся и не вызывающих нужного эффекта ужасных последствий курения?

Мало кто из людей получает удовольствие, испытывая страх, отвращение и вину. Ролики, предлагающие самый эффективный способ бросить курить, зачастую вызывают именно такие ощущения, и оказывают на людей прямо противоположный эффект ожидаемому — они не заставляют их бросить курить, а лишь награждают их ощущением неполноценности и ненавистью к тому, кто дарит им подобные эмоции.

Поэтому исследователи попробовали создать иные эффективные способы бросить курить навсегда — короткие фильмы, начинающиеся с воспоминаний о детстве, и заканчивающиеся моментом, когда человек начал курить.

После этого звучал ненавязчивый призыв к действию. И на определенных участников исследования это произвело нужное впечатление — им удалось отказаться от курения. А значит, такой подход имеет шансы на успех.