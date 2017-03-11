Что в голове у Кочановой?75
- 11.03.2017, 8:59
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Странные заявления главы администрации Лукашенко о ситуации в стране.
Глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила, что складывающаяся в стране социально-экономическая ситуация не вызывает озабоченности.
Издание «Салідарнасць» подготовило фотоколлаж, доказывающий, что либо Кочанова лжет, либо с восприятием реальности у нее что-то не так.
«Мне стыдно за такую власть», – пишут в ответ на заявления Кочановой на дискуссионной площадке talks.by.