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Что в голове у Кочановой?

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  • 11.03.2017, 8:59
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Наталья Кочанова

Странные заявления главы администрации Лукашенко о ситуации в стране.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила, что складывающаяся в стране социально-экономическая ситуация не вызывает озабоченности.

Издание «Салідарнасць» подготовило фотоколлаж, доказывающий, что либо Кочанова лжет, либо с восприятием реальности у нее что-то не так.

Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com
Фото: gazetaby.com

«Мне стыдно за такую власть», – пишут в ответ на заявления Кочановой на дискуссионной площадке talks.by.


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