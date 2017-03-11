Минчанам сделали «капремонт» с трещинами шириной в ладонь 4 11.03.2017, 9:19

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Фото: tut.by

Здание по улице Корженевского продолжает крениться и оседать после «ремонта», которого жильцы добились через суд.

Два года назад жильцы хрущевки по улице Корженевского, 3 оказались в центре внимания СМИ: они через суд потребовали вернуть деньги, которые десятки лет отчисляли на капремонт. Суд люди проиграли, но были рады и тому, что в доме наконец-таки начался капремонт, которого ждали больше сорока лет, сообщает tut.by.

Константин Сидякин живет на пятом этаже той самой хрущевки. Ее капремонт, который начался год назад, уже закончен. Дом одели в термошубу и покрасили, крыльцо, что на три ступеньки ушло в землю, отлили из бетона заново.

— А козырек? — показывает вверх Сидякин. — Кто так делает, а? Посмотрите, старый козырек оставили на прежнем месте, его проблемы замазали сиреневой краской. Только несущие стены под ним заменили. При этом во время капремонта козырек даже не штукатурили, просто закрасили, — рассказывает Константин. — Но ведь за сорок лет мы отчислили на этот ремонт столько денег, что можно было все сделать как положено.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Впрочем, Константин Сидякин, глядя на этот капремонт, уже понял, что «как положено» у каждого свое. Например, в подъезде между лестничными маршами рабочие заменили все окна, а вот щитки, и морально, и физически устаревшие, не тронули, но «освежили» зеленой краской. Эта свежесть, будь она неладна, внесла хаос в общую картину: некрашеные уже лет двадцать стены стали явно бросаться в глаза. Какой-то обратный эффект от этого обновления получился: заходишь в подъезд и не замечаешь новых дверей, покрашенных серой краской батарей, а видишь, как назло, только эти обшарпанные стены и облезлые перила.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Вот и технадзор, когда пришел сюда, сразу сделал замечание, в каком состоянии оставили подъезд, — рассказал Константин Сидякин. — При этом сумму на капремонт выделили приличную, так как в смету включили укрепление полов в квартирах.

Фото: tut.by

Напомним, в этой хрущевке очень тонкие перекрытия. По действующему проекту людям должны были заменить полы во всех квартирах (кухня, коридор, ванна-туалет), но почти все от этого отказались. В первом подъезде согласилась лишь Зинаида Михайловна. И, по ее словам, не пожалела.

Зинаида Михайловна довольна тем, как укрепили пол в ее квартире.

— Всю жизнь у нас было холодно в квартире. Вот и решили согласиться на укрепление полов, уехали на неделю к родственникам, — рассказала Зинаида Михайловна. — Так ребята нам и стяжку пола сделали, и линолеум положили в коридоре и кухне, в ванной и туалете плитку — все за счет капремонта. Мы остались довольны ремонтом, который сделали в нашем доме. Жаль только, что подъезд до ума не довели.

Впрочем, все не так уж плохо. В подвале, где просто на глазах рассыпалась кирпичная кладка и стояли маячки для проверки крена дома, уложили дополнительные балки, и кирпичные стены отстроили.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Вот только вопрос с креном дома так и остался нерешенным, — говорит Константин Сидякин. — Эти укрепления процесс не остановят, потому что здание проседает вниз. Вот что нас волнует…

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Напоследок Константин Сидякин и активист Михаил Счастный, тот, что помогал жильцам отстаивать их права в суде, показали пример, «как в землю зарывают народные деньги».

Фото: tut.by

Парковочных мест во дворе и раньше не хватало, а после капремонта люди вынуждены оставлять машины на зеленой зоне у детского сада.

— В торце дома была небольшая парковка, где мусоровоз и другой транспорт могли развернуться в нашем дворе. Но коммунальники привезли несколько машин земли и засыпали парковку землей, наверное, под клумбы. На оставшиеся деньги (те, что должны были идти на укрепление полов) строители сделали шире тротуар и выложили его плиткой. Но что мы получили? Узкую проезжую часть — раз. Отсутствие парковки — два! Люди теперь вынуждены парковать машины у забора детского садика. Получается, что одно ремонтируют, другое — портят. И где здесь логика?