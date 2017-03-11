Папа Франциск допустил возможность брака для католических священников 1 11.03.2017, 9:28

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Исключение могут сделать для тех, кто женился до вступления в сан.

Папа Римский Франциск заявил, что не отвергает вероятности того, что церковь позволит женатым мужчинам становиться священниками.

"Мы должны изучить, могут ли быть возможностью viri probati (с лат. - "испытанные мужчины" - католики, состоящие в браке). Если да, то нам нужно будет определить, какие обязанности они могут взять на себя, например, в удаленных населенных пунктах", - сказал понтифик в интервью газете Die Zeit (перевод – interfax.ru).

Он назвал "огромной проблемой" нехватку католических священников: "Это проблема, которую церковь должна решить. Церковь должна найти возможность решить этот вопрос".

При этом он отметил, что одиноким мужчинам, уже служащим в церкви, не будет разрешаться жениться.

Папа Франциск подчеркнул при этом важность целибата: "Целибат по желанию - это не решение".