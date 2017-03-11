«Вставай, Беларусь!»

25 марта в 14.00 возле Академии Наук в Минске начнется общая для столицы и регионов акция.

«До 25 марта осталось две недели. Не тратим времени зря — распространяем информацию об акциях протеста в соцсетях», - сообщается на сайте Белорусского Национального Конгресса.

А помогут вам в этом новые баннеры, которые можно скачать прямо сейчас и потом разместить на своей странице в любой соцсети с хэштегами #баста, #деньволи, дзеньволі.

На сайте БНК также размещены листовки и плакаты с информацией об акциях 25 и 26 марта, которые можно распечатать и расклеить в людных местах вашего города.

Источник: bnknews.org

Источник: bnknews.org

Источник: bnknews.org

Источник: bnknews.org

Источник: bnknews.org

Источник: bnknews.org

Источник: bnknews.org

Источник: bnknews.org

Напомним, ранее один из лидеров БНК Николай Статкевич озвучил план на День Воли:

«Время главного сбора в столице определено — 25 марта. Важно, чтобы как можно больше людей со всей страны приехали в Минск в День Воли. Также важно, чтобы на следующий день регионы массово поддержали Минск и вышли 26 марта в 12.00 на центральные площади крупных городов. Ведь если люди в Минске будут готовы, то мы сможем раньше перейти к длительному протесту. И столице будет нужна солидарность всей страны».