Канада разместит в Латвии специалистов для защиты от российских кибератак 11.03.2017, 9:49

5,543

Для этого в Латвию дополнительно прибудут 450 канадских военнослужащих.

Канада намерена в июне отправить в Латвию военных специалистов по кибербезопасности для защиты своих военных компьютерных сетей от предполагаемых кибератак со стороны хакеров из России, пишет 10 марта газета National Post (перевод – kasparov.ru) .

По данным издания, в Латвию в скором времени будут отправлены 450 канадских военнослужащих для того, чтобы сдерживать российскую агрессию.

Такое решение приняли в НАТО.

Хакеры, по мнению канадских властей, могут "путем дезинформации создать напряженность между ними и местным населением". Данное решение также направлено на защиту от кибернападений со стороны таких террористических организаций, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

"Мы должны быть готовы к этому и прибыть в Латвию с сильными оборонительными возможностями",— заявил генерал Пол Разенфорд, который возглавляет объединенные силы кибербезопасности при вооруженных силах Канады.

Ранее дипломаты нескольких восточноевропейских стран обратились к американским сенаторам с просьбой о помощи при отражении вмешательства со стороны России, в том числе кибератак.