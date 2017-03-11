Ученые рассказали, как правильно есть овсянку по утрам 4 11.03.2017, 9:59

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Прежде чем переходить на овсяную диету, необходима консультация врача.

Медики предупредили, что частое употребление овсянки негативно сказывается на здоровье, особенно на состоянии костей.

Об этом сообщает издание Head Insider.

По словам врачей, овсянка обволакивает слизистую желудка, улучшая его работу. Для нормализации веса рекомендуют есть овсянку на протяжении 15 дней. Но большое количество этого продукта может и значительно навредить организму.

Все дело в том, что эта каша содержит фитиновую кислоту – вещество, которое задерживает всасывание кальция в кишечнике.

По словам гастроэнтерологов, фитиновая кислота не только не позволяет кальцию усваиваться в организме, но и еще и вымывает необходимый микроэлемент из наших костей. Поэтому, прежде чем переходить на овсяную диету необходима консультация врача.

Конечно, отказываться от овсянки совсем не стоит, все же этот продукт необходим человеческому организму. Однако ее обязательны нужно чередовать с другими кашами – гречневой, кукурузной, пшенной, которые также очень полезны.