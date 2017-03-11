Минтруда отказалось повышать зарплаты госслужащим и стипендии 8 11.03.2017, 10:09

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Также не будут проиндексированы пособия по безработице и «минималка».

Индекс потребительских цен за февраль в Беларуси якобы «не превысил» пятипроцентный порог к январю, поэтому минимальную заработную плату и денежные доходы населения не будут индексировать, сообщает Минтруда.

Не будут индексировать «минималку», зарплаты госслужащих, пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.

Денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений тоже не будут проиндексированы.