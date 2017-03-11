«С Днем рождения»: Навальный нашел ответ Медведева на свое расследование 11.03.2017, 10:28

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фото: kremlin.ru

Как оказалось, премьер-министр РФ очень своеобразно отреагировал в инстаграме на обвинения в коррупции.

Алексей Навальный сообщил, что нашел в инстаграме Дмитрия Медвдева ответ премьер-министра на посвященное ему расследование Фонда борьбы с коррупцией, пишет mk.ru.

Навальный привел ссылку на пост Медведева двухнедельной давности, в котором он поздравлял своих читателей с 23 февраля. Среди многочисленных язвительных комментариев, вызванных расследованием Навального, у премьер-министра нашлась и защитница — Наталия Тетерина, сама о себе сообщающая, что она «инженер, романтик».

Она написала, что «всем здравомыслящим людям и так понятно, что это так называемое «расследование» Навального — обычный политический заказ в нем нет ни единого достоверного факта, все ложь и клевета!».

Пользовательница пообещала Медведеву, что «всегда будет с ним», и выразила сожаление из-за того, что расследование появилось в ее день рождения.

В ответ на это и последовала реплика, которую Навальный счел реакцией премьера на материал ФБК: «с Днем рождения!»

Обрадовавшись сообщению премьера, пользовательница продолжила выступать в защиту Медведева, пояснив, что расследование Навального, на ее взгляд, представляет собой сплошное «фуфло», а в ответ на слова других комментаторов о возможном конфликте интересов в деятельности премьера посоветовала обратить им внимание сначала на других представителей российской элиты.

После того, как сегодня Навальный и сотрудники ФБК стали активно комментировать поздравление Медведева, Тетерина закрыла свой аккаунт.

Напомним, что Навальный также выяснил, что премьер-министр забанил его в своем инстаграме.