Роскошная жизнь Курманбека Бакиева в Беларуси 13 11.03.2017, 10:33

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Фото: tut.by

За чей счет живет в Минске семья свергнутого диктатора Кыргызстана?

Участок престижной земли в столице, на нем двухэтажный элитный дом, соседи — белорусские чиновники и спортсмены. Вскоре сюда заселится человек, который был приговорен к 25-ти годам заключения. Свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев признан на родине преступником. Но 7 лет назад его радушно принял Лукашенко, и в Беларуси он радуется жизни, сообщает в своем репортаже телеканал «Белсат».

«Нам выделили участок земли 15 соток ... Дрозды направо, а это налево, неподалеку от «Минск-Арены», там уже пять лет строим дом, надеюсь, что весной закончим ремонт и переберемся», - рассказал Бакиев в интервью «Радыё Свабода».

15 соток самой престижной земли в белорусском столице, оригинальное здание с декоративной отделкой, дополнительные постройки на участке риелторы оценивают в два миллиона долларов. Что это - подарок властей Беларуси или семейное гнездо, построенное из отложенных на черный день денег из зарплат кыргызского президента?

«Я думаю, что Беларусь приобрела безбедного человека. Но в основном капиталы принадлежат сейчас Максиму Бакиеву - сыну Курманбека Бакиева. Но надо четко понимать, что он обогатился исключительно благодаря тому, что его отец был правителем в Кыргызстане», - пояснил эксперт Игорь Винявский.

Сын Бакиева сейчас живет в Лондоне

Максим Бакиев живет в здании стоимостью 3.5 млн. фунтов. Отец же со своей второй женой и двумя детьми не демонстрировал больших средств, и все 7 лет жизни в Беларуси оставался под крылом Лукашенко.

«Сейчас в Дроздах живем в резиденции, платим за все коммунальные услуги, воду, свет, на шее у белорусского государства не сидим, за тунеядство тоже не платим - жена работает», - отметил Курманбек Бакиев.

Младшую своего супруга на 30 лет Назгуль Талмушаву назначили директором гостиницы «Минск», принадлежащего управделами Лукашенко. Если муж не имеет официальной работы и вообще не должен работать ради содержания семьи, то зачем это делать матери двух школьников?

«Она просто не чувствует себя уверенно в Беларуси. Это режим, который не может дать стабильности на долгосрочную перспективу. Она должна что-то делать, чтобы чувствовать себя независимым человеком, чтобы обеспечить себя и свою семью», - полагает Игорь Винявский.