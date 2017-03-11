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Василий Береснев: В День Воли в Минске будет много оршанцев

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  • 11.03.2017, 10:39

Жители города активно готовятся к акциям протеста в Орше, а 25 марта собираются приехать в Минск.

Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса заявил лидер БНК в Орше Василий Береснев.

— Какие сейчас настроения в Орше?

— Довольно значительная часть оршанцев интересуется протестами и происходящими событиями в областных центрах и Минске. И, конечно, люди настроены решительно, многие звонят и предлагают свою помощь и услуги в проведении массовых акций в нашем городе.

— Лидеры БНК призвали людей выходить 25 марта на марш в Минске и 26 марта в регионах. Как вы оценивайте эту инициативу?

— Многие оршанцы приезжали на марш рассерженных белорусов в Минск, который прошел 17 февраля. И думаю, 25 марта в День Воли в столице оршанцев будет еще больше. А на митинге 12 марта в Орше мы планируем призвать выйти на следующую акцию в городе — 26 марта, как и предложили лидеры БНК. Сейчас идет активная работа по обсуждению и планированию обоих мероприятий.


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