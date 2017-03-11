Видеохит: Умная кошка научилась пользоваться кулером с водой 2 11.03.2017, 10:59

Теперь кошка по кличке Масука может пить воду не из миски, а «как все люди».

Несмотря на то, что любящие хозяева, естественно, обеспечили свою кошку по кличке Масука миской с водой, это гениальное животное не ищет легких путей, сообщает 120.su.

Чтобы утолить жажду, кошка использует кулер, и на кадрах, появившихся на YouTube, видно, как она прекрасно управляется с этим аппаратом без всякой посторонней помощи.

Масука научилась нажимать лапами на кран, и хотя ей не слишком нравится, когда прохладная вода попадает ей на морду, кошка все равно предпочитает кулер, а не миску, чтобы напиться.