Сегодня рассерженные белорусы выйдут на улицу в Пинске 11 11.03.2017, 11:09

Фото: svaboda.org

Акция начнется в 12.00 на площади Ленина.

11 марта в центре Пинска в рамках кампании «Мы не тунеядцы» состоится акция протеста против декрета № 3. Начало в 12:00. Сайт Charter97.org проведет текстовую онлайн-трансляцию с места событий.

Пинская демонстрация станет третьей по счету (после Бреста и Молодечно) мартовской акцией против незаконной власти.

Напомним, что вчера на Центральной площади Молодечно на акцию протеста вышли около 1000 человек, которые прошли маршем до здания налоговой. Проьестующие требовали не только отмены декрета о «тунеядцах», но и отставки незаконной власти и проведения в стране новых свободных выборов.