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Турция остановила паромное сообщение с Крымом

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  • 11.03.2017, 11:29

Турецкие власти не стали объяснять РФ причин своего решения.

Турция прекратила паромное сообщение с Крымом без объяснения причин; турецкие порты не принимают крымские суда. Об этом сообщил директор компании – оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов, передает РИА «Новости».

«Паромное сообщение с Турцией пока приостановлено… Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели», — сказал Гвоздилов.

Турция, по его словам, не пояснила причин свое решения. Гвоздилов добавил, что приостановка паромного сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции в Крымский регион.

Как отмечается, паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября прошлого года.


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