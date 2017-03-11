Игрок минского «Динамо»: Очень понравился концерт Brutto 11.03.2017, 13:15

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Фото: ФК Динамо

Артем Быков поделился впечатлениями от выступления группы Сергея Михалка на «Минск-Арене» 8 марта.

Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков знает наизусть практически все песни группы.

– Концерт хоть понравился?

– Да, очень! В фан-зону не пошел, но и на секторе себя чувствовал спокойно. Хотя и там не смог усидеть на месте. Пришлось немного подвигаться. Мне нравится эта группа. И если все песни наизусть не выучил, то припевы знаю. Со мной еще Никита Капленко хотел сходить, но у него не получилось. Незадолго до концерта купить билеты было проблематично, – цитирует Быкова «Трибуна».