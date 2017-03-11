Американские ученые создали губку для сбора нефти

Американские ученые создали губку для сбора нефти1
- 11.03.2017, 13:36
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Специальная губка позволит очищать заливы от нефти.
Эксперты утверждают и доказали это различными экспериментами, что данный материал способен поглотить нефть, сообщает telegraf.com.ua.
К тому же, как только нефть соберется, ее можно буквально выжать из этой губки.
Создатели инновационной технологии отметили, что губка может поглощать примерно в 90 раз больший вес, чем сама весит. Это позволит значительно быстрее и безопаснее очищать места нефтяных суден, которые потерпели аварию и вылили свою продукцию в открытый океан.
Было проведено немало экспериментов, касаемо использования этой губки. Ученые разрезали ее на пластины, общей площадью в шесть квадратных метров и кидали в бассейн, который используется для учений спасателей по очистке заливов.
Эксперимент проводился на протяжении нескольких дней с одними и теми же губками. Таким образом удалось выяснить, что данный материал многоразовый и значительно упрощает сбор нефти.